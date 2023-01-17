В Якутске ведется обустройство купели для Крещенских купаний

Фото: t.me/YakutskRF

В Якутске на Зеленом лугу ведется обустройство купели для Крещенских купаний, сообщает пресс-служба мэрии города.

В подготовленную прорубь спасатели, инспекторы ГИМС и представители Якутского казачества опустили люльку для желающих окунуться в Крещенскую купель. Сами купания пройдут с 18 по 20 января.

Отмечается, что чин освящения воды архиепископ Якутский и Ленский Роман проведет 18 января в 13:00. До крещенской купели будет ходить специальный автобусный маршрут, стоимость проезда составит 40 рублей.

Фото: t.me/YakutskRF

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