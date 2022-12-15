В Якутске завели уголовное дело по факту ограбления ювелирного салон

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Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа в ювелирном салоне, расположенном на проспекте Ленина в городе Якутске, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Грабителю инкриминируют ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Напомним, дерзкий налет произошел днем 14 декабря. Неизвестный мужчина в балаклаве ворвался в ювелирный салон «ЭПЛ Даймонд», разбил витрину, смел украшения с прилавка, после чего беспрепятственно скрылся.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — добавили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент «КП-Якутия» побывал на месте происшествия. Магазин по адресу проспект Ленина, 9/3 открыт для покупателей. Практически ничего не напоминает об ограблении, кроме пустой витрины, которую накануне опустошил злоумышленник.

Ничто не напоминает о том, что 14 декабря в разгар рабочего дня неизвестный в балаклаве совершил дерзкое нападение на эту торговую точку. Пустой оказалась ранее разбитая злоумышленником витрина, откуда были украдены украшения.

Напомним приметы преступника: на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавый. Был одет в темную куртку (возможно, в дубленку), светлые штаны (скорее всего, джинсы). На ногах зимние кроссовки или ботинки.

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