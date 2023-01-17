В Якутии направлено в суд уголовное дело бывшего зека из Сахалина, предлагавшего незаконно оформить документы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело в отношении жителя Сахалинской области, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратура Якутии.

Ранее сообщалось, что 30-летний житель Сахалинской области с июля 2020 по февраль 2022 года он находился в колонии на Сахалине. Именно тогда он организовал схему хищения денег у жителей Якутии, разместив в социальных сетях объявления об оказании услуг по изготовлению документов об образовании, водительских удостоверений, медицинских справок.

Мужчина предлагал за деньги получить водительское удостоверение без сдачи теоретического экзамена и практического испытания, а также медсправку. Кроме того, он обещал содействие в получении сертификата о вакцинации против COVID-19 и даже аттестата о среднем полном образовании.

Для убедительности мошенник представлялся посредником и требовал предоплату. Естественно, что после оплаты он исчезал никаких услуг не предоставлял. Отметим, что приобретение таким способом документов, само по себе является преступлением.

Таким образом он похитил у жителей республики более 400 тысяч рублей. Мужчину задержали дома в Сахалинской области и заключили под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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