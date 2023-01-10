Обманул 25 якутян. Зек из Сахалина предлагал за деньги незаконно оформить документы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Сахалинской области, обвиненного в 25 эпизодах дистанционного мошенничества, сообщает пресс-центр МВД РФ.

С июля 2020 по февраль 2022 года он находился в колонии на Сахалине. Именно тогда он организовал схему хищения денег у жителей Якутии. В релизе не уточняется, почему у осужденного оказался мобильный телефон, который, по идее, запрещен в исправительных учреждениях. А также, почему для своих мошенничеств он выбрал именно Якутию, а не родной Сахалин. Кстати, свое дистанционное мошенничество он продолжил и после освобождения.

Бывший зек предлагал в социальных сетях и мессенджерах за деньги получить водительское удостоверение без сдачи теоретического экзамена и практического испытания, а также медсправку. Кроме того, он обещал содействие в получении сертификата о вакцинации против COVID-19 и даже аттестата о среднем полном образовании.

Граждане отправляли ему персональные данные, фотографии и образцы подписи. Для убедительности мошенник представлялся посредником и требовал предоплату. Естественно, что после оплаты он исчезал никаких услуг не предоставлял. Отметим, что приобретение таким способом документов, само по себе является преступлением.

От его деятельности пострадали жители восьми различных районов Якутии. Общая сумма ущерба составила более 430 тысяч рублей. Деньги он потратил на себя.

Его задержали дома в Сахалинской области и заключили под стражу. Сейчас дело направлено в суд.

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