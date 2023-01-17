В Якутии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 17 января в Якутии за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Днем ранее зарегистрировали 45 заболевших COVID-19.

Из новых случаев 28 зафиксировали в Якутске. В Мегино-Кангаласском районе — пять, в Хангаласском — четыре, в Оленекском, Томпонском — по три, в Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском — по два, в Усть-Янском — один.

За сутки лаборатории республики провели 426 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 722 111 тестов.

В больницы госпитализировано пять человек с ковидом за сутки, выздоровело 65.

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