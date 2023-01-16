В Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 16 января в Якутии зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 21 случай, в Хангаласском районе — 5 случаев, в Верхневилюйском районе — 4 случая, в Чурапчинском районе — 3 случая, в Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Усть-Майском районах — по 2 случая, в Сунтарском и Таттинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 394 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 721 685 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек, выздоровело 38 человек. Лечение в стационарах получают 5,9% больных, в амбулаторных условиях — 94,1%. Из 74 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 32,4%.

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