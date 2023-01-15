Восстановлено электроснабжение в Таттинском районе Якутии

Фото: архив Якутскэнерго

Аварийные бригады завершили восстановительные работы на линиях электропередачи 35 кВ с подстанции «Ытык-Кюель», сообщает пресс-служба Якутскэнерго.

Напомним, что 15 января в 06:54 из-за технологического нарушения доступа к электроэнергии лишились жители населенных пунктов Уолба, Усть-Татта и Хара-Алдан Таттинского района и Мегино-Алдан Томпонского районов.

Две бригады энергетиков незамедлительно выехали на осмотр трассы и в 08:10 восстановили электроснабжение линии "Ытык-Кюель-Уолба", по которой запитаны жители населенных пунктов Уолба, Усть-Татта и Хара-Алдан.

А в 14:23 было восстановлено электроснабжение села Мегино-Алдан. Ограничения сняты. Электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.

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