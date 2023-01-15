В Якутии четыре села остались без электроэнергии в 54-градусный мороз

Фото: архив Якутскэнерго

В трех селах селах Таттинского района и в одном населенном пункте Томпонского района, где жители остались без электричества, ведутся восстановительные работы.

По данным диспетчера Таттинского РЭС, 15 января в 06:54 произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ Линия 45 «Ытык-Кюель – Уолба».

Без электроэнергии остались села Уолба, Усть-Таатта, Хара-Алдан, Мегино-Алдан. Через полчаса в Ытык-Кюель выехала аварийная бригада из шести человек и двух единиц техники.

В настоящее время выполнен обход линии, установлено место повреждения. Ведутся восстановительные работы. Сообщается, что объекты подключены к резервному источнику питания.

В Таттинском районе температура 54 градуса ниже нуля.

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