Школьники Якутии из-за сильных морозов переходят на дистанционное обучение

Фото: SakhaDay

Минобр Якутии выпустил приказ об отмене учебных занятия по климатическим условиям.

— На основании прогнозирования экстремально низкой температуры наружного воздуха от 53-58 до 60-65 в целях охраны жизни и здоровья обучающихся приказываю организовать образовательный процесс с применением дистанционных технологий и электронного обучения с 16 по 18 января, — говорится в тексте приказа министра Ирины Любимовой.

Напомним, что в Якутске и в районах уже не раз объявляли актированные дни из-за экстремальной низкой температуры, которая местами упала до минус 62 градусов. А в 32 населенных пунктах наблюдается температура 50 градусов и ниже.

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