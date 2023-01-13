В Якутии объявлено штормовое предупреждение в связи с экстремальными морозами до минус 62 градусов

Фото: KP.RU
В ближайшие несколько дней в Якутске синоптики прогнозируют опасное явление — аномально холодную погоду, сообщается на сайте ЯУГМС.
Среднесуточная температура воздуха понизится от климатической нормы на семь и более градусов.
В Якутске 14 января ожидается туман, преимущественно без осадков, ветер слабый.
«Ночью -47-49°, в окрестностях -50-52°. Днем -46-48°», — говорится в прогнозе.
Также в ближайшие сутки, 14 января, в Оленекском, на севере Мирнинского, в Жиганском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном, Намском районах ожидается сильный мороз до -52-57°, в пониженных местах -57-62°.
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