В селе Пригородный открылось дополнительное здание школы №12

Фото: Управление образования Якутска

Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Евгений Григорьев открыли новый корпус школы №12 в селе Пригородный. , сообщает Управление образования города.

Трехэтажный пристрой к школе площадью 5082,6 квадратных метров рассчитан на 326 мест. Объект возведен в рамках государственно-частного партнерства по национальному проекту «Образование». Застройщиком выступила компания «Арктик капитал», генеральным директором которой является народный депутат республики Матвей Евсеев.

В новом корпусе располагаются учебная мастерская, библиотека, обеденный зал, актовый зал, спортивный зал, музыкальный зал, зал хореографии и др. С основным зданием пристрой объединен теплым переходом.

Также сегодня в Якутске открыли пристрой к школе №5.

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