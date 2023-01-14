В Якутске открылся пристрой к школе №5

Фото: Управление образования Якутска

У старейшего учебного заведения Якутска появился новый корпус. Глава Якутии Айсен Николаев торжественно открыл пристрой к школе №5 состоялось 14 января, сообщает Управление образование города.

Фото: Управление образования Якутска

Напомним, изначально открытие должно было состояться в декабре 2022 года.

Фото: Управление образования Якутска

История школы №5 началась в 1907 году, сегодня это одно из самых крупных образовательных учреждений города. Теперь у школы появился трехэтажный корпус площадью 2185,58 квадратных метров, с основным зданием его связывает теплый переход.

Фото: Управление образования Якутска

Строительство началось два года назад в рамках реализации проекта по созданию дополнительных учебных мест в Якутии в 2021-2024 годах с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Здесь расположились учебные кабинеты, учительская, хореографический зал, рекреационные зоны, тренажерный зал, музыкальная студия, а также буфет на 45 мест. Учиться тут предстоит 274 ученикам с 6-го по 8-й классы.

Фото: Управление образования Якутска

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