Жители Губинского округа Якутска поддержали ужесточение мер при торговле алкоголем

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Общественность Якутска поддерживает меры по ужесточению регулирования в сфере оборота алкогольной продукции, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Жители к нам обращаются с разными проблемами, особенно людей беспокоит вопрос регулирования продажи алкогольной продукции, активисты неоднократно выступали с инициативой о запрете продажи в жилых микрорайонах», — говорит глава Губинского округа Якутска Гулжан Огонерова.

Жители многоквартирных домов страдают от соседства «лже-кафе» и «наливаек» и нередко становятся свидетелями пьяных драк, хулиганства и вандализма в своих дворах.

В конце прошлого года в округе общественники организовали сбор подписей в поддержку новых мер против «лже-кафе», поправки в закон, которые рассматривают депутаты парламента Якутии.

«Установление минимальной площади в 75 квадратных метров в республиканском законе позволит нам значительно сократить количество „лже-кафе“ в городе, и только в нашем округе будут закрыты 8 подобных заведений. Жители округа надеются, что депутаты Ил Тумэна услышат своих избирателей», — резюмировала глава Губинского округа.

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