В Общественной палате Якутска обсудили проблему алкоголизации населения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На прошлой неделе на заседании Общественной палаты города Якутска обсудили поправки к республиканскому закону о розничной продаже алкоголя, которые были приняты народными депутатами республики в первом чтении и должны пройти оценку регулирующего воздействия, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время народные депутаты рассматривают законопроект, который призван ограничить круглосуточную продажу алкоголя, в том числе пива.

«Круглосуточная, бесперебойная продажа алкогольных напитков в столице республики вызывает большую обеспокоенность жителей. Прежде всего, это засилье так называемых «наливаек» в кварталах Якутска. Мы не намерены оставаться в стороне от этой острой проблемы и не должны затягивать с решением», — заявил председатель Общественной палаты города Якутска, руководитель общественного движения «Трезвая Якутия» Матвей Лыткин.

По словам кандидата социологических наук Юрия Жегусова, новым поправкам по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции противодействуют представители алкогольного бизнеса.

«Тем не менее общественность города Якутска должна активно выступить за ужесточение ограничений торговли алкогольной продукцией. Мы все ежедневно сталкиваемся с пагубными, разрушительными последствиями алкоголизма, который распространяется во многом из-за доступности алкоголя», — констатировал социолог.

Выступавшие на заседании медики, педагоги, общественники, горожане подняли сложные проблемы, рассказали личные истории, связанные с алкоголизацией населения.

«У всех на слуху страшные преступления, убийства, изнасилования, грабежи, совершенные людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также алкоголь зачастую становится причиной трагических смертей от несчастных случаев, обморожений, автомобильных аварий. Поэтому многие выступившие на заседании внесли свои предложения по ограничению торговли алкоголем, вплоть до полного запрета продажи», — говорится в сообщении

Предприниматели выразили обеспокоенность по поводу «наливаек», которые маскируются под общепит, хотя на самом деле круглосуточно торгуют алкоголем, в том числе навынос. По их мнению, в случае принятия поправок к закону, могут пострадать добросовестные предприниматели сферы общепита, владельцы небольших ресторанов.

Новыми поправками предполагается ограничить розничную продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, если площадь обслуживания зала для посетителей менее 75 квадратных метров.

Под возможные ограничения попадут 63 объекта общественного питания с розничной продажей алкогольной продукции, из них 12 лицензиатов (они попадут под ограничения только в случае принятия решения на уровне республики об отзыве лицензии).

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