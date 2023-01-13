Почти миллион пассажиров прошли через аэропорт Якутска в 2022 году

Фото: аэропорт Якутска

В 2022 году через главную воздушную гавань Якутии прошло 986 064 пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта Якутска.

Отмечается, что это рекордный показатель по пассажиропотоку за всю современную историю аэропорта.

Для сравнения: 20 лет назад, в 2002 году, аэропорт обслужил 461 тысячу пассажиров. В 2012 году — 747 тысяч человек. А в 2021-м — 796 532.

Предприятие завершило год с положительными итогами также и по другим ключевым показателям: по грузопотоку, количеству самолетовылетов и суммарной взлетной массе.

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