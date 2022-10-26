«Командир, наш самолет крыльями машет». История пилота знаменитого Ту-154 Якутии

Первый прилет Ту-154 в Якутск, 1983 год. Фото: пресс-служба аэропорта Якутска
Виталий Васильевич Ковальчук — живая легенда якутской авиации. Он был одним из тех, кто пригнал в Якутск хозяина советского неба — Ту-154.
Пригнал и отлетал на нем 16 лет, 15 из которых — командиром экипажа небесного гиганта.
Редакция «КП — Якутия» связалась с ветераном и попросила поделиться своей захватывающей историей.
В.В. Ковальчук
Виталию Васильевичу 79 лет. Родился он на побережье Охотского моря в поселке Чумикан Хабаровского края. Но через несколько лет с родителями переехал на Амур, в село Богородское.
Там он пацаном впервые увидел длинный белый след в небе. Загадочное явление вызвало у мальчика интерес. Вскоре он узнал, что это след от самолета — они в то время только начали летать из Хабаровска на Камчатку. Любопытный ребенок, конечно же, сбегал на аэродром посмотреть на них вблизи. Его встретили легкий Ан-2 и санитарный биплан По-2. И в маленьком сердце ребенка загорелся огонь.
Виталий стал первым в семье пилотом. Учился в Сасовском летном училище, переучивался в Кировоградской и Ульяновской школах высшей летной подготовки. И открыл двери последующим поколениям, по его стопам пошли дети и внуки: кто летчиком, кто стюардессой, а кто инженером.
До Ту-154 в Якутии не было тяжелых пассажирских самолетов. Людей возили на небольших Ил-14, Ан-24 и Як-40. И как признается наш собеседник, якутские пилоты завидовали своим магаданским коллегам, которые летали по всей России на больших Ил-18.
Но вот наконец их мечта сбылась. Президиум Верховного совета Якутии постановил: быть такому самолету в Якутии, вместительному и сильному, чтобы мог долететь без остановки до Москвы. Ребят направили на переобучение в Иркутск, Новосибирск, Ульяновск.
А потом в 1983 году собрали экипаж и отправили за бортом в Куйбышев (ныне Самара). Перелетом руководил замначальника летно-штурманского отдела Дмитрий Шамаев. Ковальчук тогда был вторым пилотом.
В Куйбышеве команду ждал неприятный сюрприз: оказалось, что на этот самолет много кто претендует — были ребята из Минска и даже из министерства авиационной промышленности. Но якутянам удалось отвоевать желанную железную птицу.
И 20 мая 1983 года хозяин неба впервые сел на якутскую землю.
«Здесь нас встречали пионеры, оркестр, народу было-о-о. Все было очень красиво и хорошо организовано», — вспоминает очевидец тех событий.
Экипаж первого Ту-154 Якутского авиапредприятия: Д.Д. Шамаев, Г.В. Астафьев, В.В. Ковальчук, В.П. Ярыгин, В.Д. Лондкевич и В.Д. Хромов. 20 мая 1983 г. Фото В. Стефанского
Интересный факт. Оказывается, тот самый Ту-154, который все эти годы исправно перевозил якутян, изначально делали специально для маршала СССР Дмитрия Устинова. И самолет мог и не достаться жителям республики. Однако произошел один случай, который решил судьбу судна.
Самолет поставили на козелки (т.е. домкраты), чтобы отрегулировать работу шасси. Но так получилось, что козелок передней ноги свернулся и упал, в итоге повредились передняя стойка и механизм уборки шасси.
Все поврежденные части поменяли, отрегулировали. Но сам борт решили передать гражданской авиации. Пришлось менять все внутри: убрали лишние туалеты, зал, спальные места — одним словом, переделали в гражданский самолет.
Все это время, а точнее 19 дней, якутские авиаторы прождали в Куйбышеве.
В то время при перелетах самолетом управлял экипаж. Что значит «экипаж»? Это взаимодействие, это дружба, это маленький организм, говорит наш собеседник. Он состоит из четырех человек: штурман, командир, второй пилот и бортинженер.
«А сейчас летают вдвоем. И я думаю: елки, как они, бедолаги, вдвоем такие перелеты делают? Когда экипаж — четыре человека, можно и откинуться, подремать, в носу поковыряться. А тут вдвоем лететь шесть часов без посадки — тяжело», — делится опытный командир.
И рассказал один интересный случай.
Как-то они завтракали на борту судна и делились новостями (как говорит авиатор, началась болталка). Вдруг зашла смущенная стюардесса и говорит: «Ой, командир, а там наш самолет крыльями машет, а сам стоит. Пассажиры удивляются».
Ковальчук пояснил, что это специфика Ту-154, крылья у него мягкие и гибкие. Благодаря этому судно плавно входит в струйное течение и полет проходит гладко, в отличие от «Боинга», у которого крылья жесткие и в салоне трясет. У второго судна из-за этого даже с полок может все посыпаться.
А у Ту нет. Такой вот он самолет, с машущими, как птица, крыльями.
Раньше не было такого, что пассажиры после посадки хлопают экипажу судна, рассказал нам ветеран якутской авиации. Бывало, что борт попадал в грозу.
«Слева гроза, и справа гроза. Ты идешь в облаках, а кругом гремит. Ты проходишь облачность, и редко кто потом скажет спасибо, — вспоминает наш собеседник. — А сейчас я на «Боинге» летал во Владивосток. Смотрю: хлопают, топают, кричат «Ура!». Думаю: елки, какие же изменения произошли! Раньше мы о таком и подумать не могли».
Серьезный и отличный самолет, говорит командир. За все 16 лет его работы на нем произошло лишь два инцидента.
Первый — во время полета из Улан-Удэ в Якутск. На высоте 10 тысяч загорелось табло «Стружка в масле». Начало падать давление. Экипаж выключил двигатель и снизился на высоту девять тысяч. Самолет долетел до Якутска на оставшихся двух двигателях.
Второй случай произошел в аэропорту Читы при взлете. Из-за жары произошел помпаж. Экипаж во главе с опытным инструктором из Свердловска Владимиром Сунденбаном вовремя остановил судно на полосе. Из Якутска прилетели техники и заменили двигатели.
Единственный недостаток Ту-154 — большой расход топлива, признается пилот. Если на «Боинге» для полета до Москвы нужно 20 тонн топлива, то на отечественном самолете — 30 тонн.
«Добротный самолет, хороший. По высоте мы ходили на 12 тысяч, и на 13 тысяч я залезал. На «Боинге» туда не залезешь, потому что перепад не позволит», — отметил командир.
В.В. Ковальчук. Фото: пресс-служба аэропорта Якутска
Виталий Васильевич Ковальчук попал по распределению в Якутию в 1966 году. Восемь лет летал на Ан-2 в Заполярье, десять лет — на Як-40. И 16 лет — на Ту-154.
Вышел на пенсию в 2000 году. Общий стаж полета — 34 года.
Наш собеседник особо подчеркивает неоценимый вклад своих коллег: командира Якутского объединенного авиаотряда Валерия Кузьмина, который долго добивался того, чтобы у республики появился свой большой пассажирский самолет. Дмитрия Шамаева, который направил летный и технический составы на переобучение. Инженера якутской авиационно-технической базы Николая Кузнецова, благодаря связям и умелым переговорам которого воздушный гигант достался именно Якутии.
Давайте скажем им всем большое спасибо! И пусть их имена останутся в памяти якутского народа.
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