«Командир, наш самолет крыльями машет». История пилота знаменитого Ту-154 Якутии

Первый прилет Ту-154 в Якутск, 1983 год. Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

Виталий Васильевич Ковальчук — живая легенда якутской авиации. Он был одним из тех, кто пригнал в Якутск хозяина советского неба — Ту-154.

Пригнал и отлетал на нем 16 лет, 15 из которых — командиром экипажа небесного гиганта.

Редакция «КП — Якутия» связалась с ветераном и попросила поделиться своей захватывающей историей.

В.В. Ковальчук

Впервые увидел загадочный белый след в небе

Виталию Васильевичу 79 лет. Родился он на побережье Охотского моря в поселке Чумикан Хабаровского края. Но через несколько лет с родителями переехал на Амур, в село Богородское.

Там он пацаном впервые увидел длинный белый след в небе. Загадочное явление вызвало у мальчика интерес. Вскоре он узнал, что это след от самолета — они в то время только начали летать из Хабаровска на Камчатку. Любопытный ребенок, конечно же, сбегал на аэродром посмотреть на них вблизи. Его встретили легкий Ан-2 и санитарный биплан По-2. И в маленьком сердце ребенка загорелся огонь.

Виталий стал первым в семье пилотом. Учился в Сасовском летном училище, переучивался в Кировоградской и Ульяновской школах высшей летной подготовки. И открыл двери последующим поколениям, по его стопам пошли дети и внуки: кто летчиком, кто стюардессой, а кто инженером.

Первая встреча с воздушным гигантом

До Ту-154 в Якутии не было тяжелых пассажирских самолетов. Людей возили на небольших Ил-14, Ан-24 и Як-40. И как признается наш собеседник, якутские пилоты завидовали своим магаданским коллегам, которые летали по всей России на больших Ил-18.

Но вот наконец их мечта сбылась. Президиум Верховного совета Якутии постановил: быть такому самолету в Якутии, вместительному и сильному, чтобы мог долететь без остановки до Москвы. Ребят направили на переобучение в Иркутск, Новосибирск, Ульяновск.

А потом в 1983 году собрали экипаж и отправили за бортом в Куйбышев (ныне Самара). Перелетом руководил замначальника летно-штурманского отдела Дмитрий Шамаев. Ковальчук тогда был вторым пилотом.

В Куйбышеве команду ждал неприятный сюрприз: оказалось, что на этот самолет много кто претендует — были ребята из Минска и даже из министерства авиационной промышленности. Но якутянам удалось отвоевать желанную железную птицу.

И 20 мая 1983 года хозяин неба впервые сел на якутскую землю.

«Здесь нас встречали пионеры, оркестр, народу было-о-о. Все было очень красиво и хорошо организовано», — вспоминает очевидец тех событий.

Экипаж первого Ту-154 Якутского авиапредприятия: Д.Д. Шамаев, Г.В. Астафьев, В.В. Ковальчук, В.П. Ярыгин, В.Д. Лондкевич и В.Д. Хромов. 20 мая 1983 г. Фото В. Стефанского

Якутский Ту-154 делали для маршала Советского Союза Устинова

Интересный факт. Оказывается, тот самый Ту-154, который все эти годы исправно перевозил якутян, изначально делали специально для маршала СССР Дмитрия Устинова. И самолет мог и не достаться жителям республики. Однако произошел один случай, который решил судьбу судна.

Самолет поставили на козелки (т.е. домкраты), чтобы отрегулировать работу шасси. Но так получилось, что козелок передней ноги свернулся и упал, в итоге повредились передняя стойка и механизм уборки шасси.

Все поврежденные части поменяли, отрегулировали. Но сам борт решили передать гражданской авиации. Пришлось менять все внутри: убрали лишние туалеты, зал, спальные места — одним словом, переделали в гражданский самолет.

Все это время, а точнее 19 дней, якутские авиаторы прождали в Куйбышеве.

«Командир, наш самолет крыльями машет»

В то время при перелетах самолетом управлял экипаж. Что значит «экипаж»? Это взаимодействие, это дружба, это маленький организм, говорит наш собеседник. Он состоит из четырех человек: штурман, командир, второй пилот и бортинженер.

«А сейчас летают вдвоем. И я думаю: елки, как они, бедолаги, вдвоем такие перелеты делают? Когда экипаж — четыре человека, можно и откинуться, подремать, в носу поковыряться. А тут вдвоем лететь шесть часов без посадки — тяжело», — делится опытный командир.

И рассказал один интересный случай.

Как-то они завтракали на борту судна и делились новостями (как говорит авиатор, началась болталка). Вдруг зашла смущенная стюардесса и говорит: «Ой, командир, а там наш самолет крыльями машет, а сам стоит. Пассажиры удивляются».

Ковальчук пояснил, что это специфика Ту-154, крылья у него мягкие и гибкие. Благодаря этому судно плавно входит в струйное течение и полет проходит гладко, в отличие от «Боинга», у которого крылья жесткие и в салоне трясет. У второго судна из-за этого даже с полок может все посыпаться.

А у Ту нет. Такой вот он самолет, с машущими, как птица, крыльями.

«В наше время не было принято аплодировать пилотам»

Раньше не было такого, что пассажиры после посадки хлопают экипажу судна, рассказал нам ветеран якутской авиации. Бывало, что борт попадал в грозу.

«Слева гроза, и справа гроза. Ты идешь в облаках, а кругом гремит. Ты проходишь облачность, и редко кто потом скажет спасибо, — вспоминает наш собеседник. — А сейчас я на «Боинге» летал во Владивосток. Смотрю: хлопают, топают, кричат «Ура!». Думаю: елки, какие же изменения произошли! Раньше мы о таком и подумать не могли».

Так все же какой он, Ту-154?

Серьезный и отличный самолет, говорит командир. За все 16 лет его работы на нем произошло лишь два инцидента.

Первый — во время полета из Улан-Удэ в Якутск. На высоте 10 тысяч загорелось табло «Стружка в масле». Начало падать давление. Экипаж выключил двигатель и снизился на высоту девять тысяч. Самолет долетел до Якутска на оставшихся двух двигателях.

Второй случай произошел в аэропорту Читы при взлете. Из-за жары произошел помпаж. Экипаж во главе с опытным инструктором из Свердловска Владимиром Сунденбаном вовремя остановил судно на полосе. Из Якутска прилетели техники и заменили двигатели.

Единственный недостаток Ту-154 — большой расход топлива, признается пилот. Если на «Боинге» для полета до Москвы нужно 20 тонн топлива, то на отечественном самолете — 30 тонн.

«Добротный самолет, хороший. По высоте мы ходили на 12 тысяч, и на 13 тысяч я залезал. На «Боинге» туда не залезешь, потому что перепад не позволит», — отметил командир.

В.В. Ковальчук. Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

Виталий Васильевич Ковальчук попал по распределению в Якутию в 1966 году. Восемь лет летал на Ан-2 в Заполярье, десять лет — на Як-40. И 16 лет — на Ту-154.

Вышел на пенсию в 2000 году. Общий стаж полета — 34 года.

Наш собеседник особо подчеркивает неоценимый вклад своих коллег: командира Якутского объединенного авиаотряда Валерия Кузьмина, который долго добивался того, чтобы у республики появился свой большой пассажирский самолет. Дмитрия Шамаева, который направил летный и технический составы на переобучение. Инженера якутской авиационно-технической базы Николая Кузнецова, благодаря связям и умелым переговорам которого воздушный гигант достался именно Якутии.

Давайте скажем им всем большое спасибо! И пусть их имена останутся в памяти якутского народа.

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