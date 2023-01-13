В Якутии мобилизованных и их родных освободили от пеней за просрочку оплаты ЖКУ и капремонта

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

От уплаты пеней за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт освобождены мобилизованные якутяне и совместно проживающие члены их семей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Правда, есть определенные условия. Например, жилое помещение помещение должно быть расположено на территории республики на праве собственности или по регистрации постоянного (временного) места жительства.

Кто относится к членам семей?

К членам семьи военнослужащего относятся проживающие совместно с ним супруга или супруг, состоящие в зарегистрированном браке. При отсутствии супруга или супруги это могут быть дети, в том числе достигшие совершеннолетнего возраста.

А при отсутствии супруга или супруга и детей, правом на освобождение от начисления пеней могут воспользоваться родители (усыновители), опекуны (попечители).

Также это могут быть лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, совместно проживающие полнородные и неполнородные братья и сестры. Семьи мобилизованных граждан смогут воспользоваться льготой в течение всего срока службы.

Как получить льготу?

Для освобождения от начисления пеней за ЖКУ им необходимо обратиться с заявлением в произвольной форме в ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Также обратиться можно к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, платежным агентам, наймодателям жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, если договором найма не предусмотрено внесение нанимателем платы за все или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям.

А для освобождения от начисления пеней за капремонт общего имущества в многоквартирном доме заявление нужно подать в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

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