В Якутске открылся сервис для оплаты всех видов ЖКУ в один клик

Фото: ООО «Якутская процессинговая компания «Платежи»

В Якутске реализован пилотный проект сервиса «Объединенный платежный документ», сообщает ООО «Якутская процессинговая компания «Платежи».

Сервис позволяет оплачивать все жилищно-коммунальные услуги в один клик на республиканском портале госуслуг. К цифровому сервису подключены все ресурсоснабжающие организации Якутска, управляющие компании и ТСЖ, кроме УК «Прометей».

Отмечается, что основным и весомым преимуществом сервиса является то, что отныне предоставляется возможность оплачивать все жилищно-коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт в одном месте и одним кликом.

Поскольку квартплату можно оплачивать онлайн с любой точки мира, отсутствует необходимость стоять в очередях в кассы, банки или отделения Почты.

«Сервис удобен и прост в использовании, можно вводить показания приборов учета, а также сохраняется история платежей. По техническим и организационным вопросам для населения работает горячая линия: 8-800-100-77-88», — говорится в сообщении.

По утвержденному регламенту все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации выгружают информацию о начислениях за расчетный период до 5 числа каждого месяца. К оплате принимается карта любого банка.

Объединенный платежный документ» сейчас доступен г. Якутске, а с 2023 года сервис планируют запустить первым этапом в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском и Оленекском районах.

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