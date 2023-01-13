За вылов двух осетров браконьеры из Якутии оштрафованы на 320 тысяч рублей

Фото: прокуратура Якутии

Якутский транспортный прокурор подал иск в суд о взыскании с жителей Ленского района ущерба в размере 320 тысяч рублей из-за вылова сибирского осетра.

Рыбу мужчины (их количество не уточняется) выловили в июне 2021 года на участке реки Лена. С помощью сетей они поймали двух сибирских осетров.

Их признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб). Мужчины не смогли или не захотели возместить ущерб добровольно, поэтому прокуратура подала иск в суд.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал браконьеров возместить ущерб в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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