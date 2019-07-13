В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконный вылов сибирского осетра

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-13T08:17:58+03:00

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Сотрудниками МВД в Намском районе была остановлена машина, за рулем которой был 49-летний житель района. В машине также находились трое мужчин пассажиров. В ходе досмотра салона полицейскими был обнаружен улов из 31 особи сибирского осетра и сети.

Только у одного пассажира была разовая путевка на вылов 3 сибирских осетров. У водителя и остальных мужчин документов на добычу не было.

Объяснения рыбаков подтвердили факт нарушений ими правил рыбной ловли. Мужчины должны были отпустить 28 особей сибирского осетра, попавших в сети.

В ходе дальнейших мероприятий изъята моторная лодка одного из мужчин. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Материальный ущерб составил около 4 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU