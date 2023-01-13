Якутские борцы Ньургун Скрябин и Арыйаан Тютрин выиграли чемпионат Белоруссии

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Якутские спортсмены Ньургун Скрябин и Арыйаан Тютрин выиграли золотые медали чемпионата Белоруссии по вольной борьбе, сообщает «Спорт Якутии».

Уроженец Мегино-Кангаласского района Ньургун Скрябин выступал в весовой категории до 65 килограммов. В решающей схватке он победил Ислама Гусейнова со счетом 8:6. Это уже четвертая победа спортсмена на чемпионатах.

Призер чемпионатов мира и Европы Арыйаан Тютрин одолел в финале Димчика Батомункуева со счетом 5:5. Он стал хозяином второй по счету награды высшего достоинства на чемпионатах Беларуси.

13 января, в заключительный день соревнований, якутские болельщики будут болеть за Андрея Бекренева, также вышедшего в финал в весовой категории до 61 кг.

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