Арыйан Тютрин и Ньургун Скрябин вышли в финал чемпионата Беларуси по вольной борьбе

Фото: ЯСИА

Якутские борцы Арыйан Тютрин и Ньургун Скрябин вышли в финал чемпионата Республики Беларусь по вольной борьбе, сообщает ЯСИА.

Также стали известны имена их соперников в схватках за золотые медали. Арыйан Тютрин выступил в весовой категории до 57 кг, где были заявлены девять борцов. Якутянин уверенно вышел в финал, где должен встретиться с Димчиком Батамонкуевым.

В категории до 65 кг боролись четырнадцать спортсменов. В финал вышли уроженец Мегино-Кангаласского улуса Ньургун Скрябин и легионер из Махачкалы Ислам Гусейнов.

Финальные схватки состоятся сегодня, 12 января. В этот же день предварительные поединки в весе до 61 кг начнет еще один якутянин Андрей Бекренев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.