На ледовом автозимнике через реку Лена Хатассы — Павловск увеличена грузоподъемность

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 12 января увеличена грузоподъемность на ледовом автозимнике Хатассы — Павловск через реку Лену, сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Теперь по ледовому Хатассы — Павловск разрешено движение автотранспорта с общим весом до 35 тонн.

Предыдущее увеличение грузоподъемности произошло 23, 26, 28 декабря и 9 января, а сам автозимник был открыт 15 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ледовом автозимнике через реку Лена Хатассы — Павловск в очередной раз увеличена грузоподъемность (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.