На ледовом автозимнике через реку Лена Хатассы — Павловск в очередной раз увеличена грузоподъемность

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

С 9 января увеличена грузоподъемность на ледовом автозимнике Хатассы — Павловск через реку Лену, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Теперь по ледовому Хатассы — Павловск разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн.

Предыдущее увеличение грузоподъемности произошло 23, 26 и 28 декабря, а сам автозимник был открыт 15 декабря.

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