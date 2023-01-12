В Якутии со стороны Нижнего Бестяха в 2023 году построят дополнительный причал

Фото: Минтранс Якутии

В этом году планируется строительство дополнительного причала для паромов со стороны поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, сообщает Минтранс Якутии.

По данным министерства, это позволит уменьшить время погрузки и разгрузки автомобилей.

Ранее на каждом берегу было по пять причалов, но потом со стороны поселка демонтировали один причал в целях берегоукрепления. Это привело к увеличению очередей.

Кроме того, на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» станут более комфортабельными накопители для автотранспортных средств.

В связи с тем, что при движении машин из-за песка возникает много пыли, компании, осуществляющие деятельность на водном транспорте, прорабатывают вопрос дополнительной отсыпки территории накопителя гравием и (или) асфальтированием данного участка.

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