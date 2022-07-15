Потратить день на переправу через реку. У Якутска выстроилась огромная очередь на паром

Фото: KP.RU

На паромной переправе Даркылах через реку Лену со стороны Якутска выстроилась огромная очередь из желающих оказаться на другом берегу. Корреспондент «КП — Якутия» побывал на месте.

Пятница, 15 июля, на часах 12:00. На переправе традиционно выстроилась длинная вереница из машин. Правда, сегодня она особо длинная. Причин несколько: пик лета, жаркая погода и, конечно, поспела желанная земляника. И многие рванули прочь из города на выходные.

В результате образовалась просто громадная очередь.

Накопитель переполнен. На улице жара. Не повезло тем, у кого не работает кондиционер в машине. Терпения у некоторых не хватает, и они пытаются пролезть без очереди.

Текущую ситуацию на паромной переправе можно посмотреть на сайте «Паромы Якутии». Правда, он не всегда дает прямой эфир. Сегодня с утра, например, показывал статическую картинку от 12 июля. Но сейчас уже работает как надо.

Фото: паромы Якутии

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