Потратить день на переправу через реку. У Якутска выстроилась огромная очередь на паром

Фото: KP.RU
На паромной переправе Даркылах через реку Лену со стороны Якутска выстроилась огромная очередь из желающих оказаться на другом берегу. Корреспондент «КП — Якутия» побывал на месте.
Пятница, 15 июля, на часах 12:00. На переправе традиционно выстроилась длинная вереница из машин. Правда, сегодня она особо длинная. Причин несколько: пик лета, жаркая погода и, конечно, поспела желанная земляника. И многие рванули прочь из города на выходные.
В результате образовалась просто громадная очередь.
Накопитель переполнен. На улице жара. Не повезло тем, у кого не работает кондиционер в машине. Терпения у некоторых не хватает, и они пытаются пролезть без очереди.
Текущую ситуацию на паромной переправе можно посмотреть на сайте «Паромы Якутии». Правда, он не всегда дает прямой эфир. Сегодня с утра, например, показывал статическую картинку от 12 июля. Но сейчас уже работает как надо.
Фото: паромы Якутии
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