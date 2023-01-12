В Якутии за сутки выявили 54 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 12 января 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Днем ранее зарегистрировали 45 заболевших COVID-19.

Из новых случаев 34 зафиксировали в Якутске, по три — в Алданском, Горном, Мирнинском, Сунтарском районах, по два — в Верхневилюйском, Усть-Алданском, Чурапчинском, по одному — в Жиганском и Нерюнгринском.

За сутки лаборатории республики провели 1736 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 716 846 тестов.

В больницы госпитализировали за сутки восемь человек с ковидом, выздоровел 91.

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