В Якутии выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 11 января в Якутии зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 28 случаев, в Алданском, Хангаласском районах — по 3 случая, в Горном, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском районах — по 2 случая, в Ленском, Намском, Нерюнгринском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 678 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 715 110 тестов.

За последние сутки госпитализировано 7 человек, выздоровело 89 человек. Лечение в стационарах получают 18,1% больных, в амбулаторных условиях — 81,9%. Из 61 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно 34,4%.

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