Пьяный якутянин устроил стрельбу из ружья в новогоднюю ночь

Фото: архив МВД Якутии
1 января в отдел полиции по Верхневилюйскому району поступило сообщение, что на улице в селе Хомустаах слышны звуки выстрелов, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.
Оказалось, что 49-летний пьяный местный житель, видимо, в честь новогоднего праздника, устроил пальбу в воздух из своего ружья. Но такой «фейерверк» не обрадовал сельчан, а встревожил. К счастью, пострадавших нет.
Теперь в отношении мужчины проводится проверка. Изъятое ружье оказалось незарегистрированным. Назначена экспертиза.
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