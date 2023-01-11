Пьяный якутянин устроил стрельбу из ружья в новогоднюю ночь

Фото: архив МВД Якутии

1 января в отдел полиции по Верхневилюйскому району поступило сообщение, что на улице в селе Хомустаах слышны звуки выстрелов, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Оказалось, что 49-летний пьяный местный житель, видимо, в честь новогоднего праздника, устроил пальбу в воздух из своего ружья. Но такой «фейерверк» не обрадовал сельчан, а встревожил. К счастью, пострадавших нет.

Теперь в отношении мужчины проводится проверка. Изъятое ружье оказалось незарегистрированным. Назначена экспертиза.

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