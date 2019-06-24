В Якутке задержали мужчину, открывшего стрельбу в жилом доме [Видео]

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-24T10:57:57+03:00

Сейчас его везут на допрос

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Как сообщает ЯСИА, 34-летний мужчина открыл стрельбу на четвертом этаже в жилом доме по улице Губина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и уговорили стрелка сдаться. Через балкон он сбросил им свое ружье. Сейчас его везут на допрос.

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения выстрелил в дверь своей квартиры. Очевидцы услышали шум и вызвали полицию. Пострадавших нет.

Задержание "стрелка" в Якутске.34-летний мужчина открыл стрельбу из жилого дома

ИСТОЧНИК KP.RU