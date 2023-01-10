В Якутии прогнозируют адский мороз до -65 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 12 января арктическая, очень холодная воздушная масса придет с северо-запада в западные и центральные районы Якутии, ожидаются сильные морозы, предупреждает Якутское УГМС.

В заречных районах и вилюйской группе улусов, местами в центральных прогнозируют -53-58 градусов. На севере температура упадет аж до 60-65°.

В населенных пунктах будет туманно.

Посмотреть, при какой температуре в школах Якутска объявляют актированные дни, можно здесь.

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