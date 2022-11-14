Жителям Якутска напомнили, при какой температуре объявляются актированные дни

Фото: News.Ykt.Ru

В дни самых крепких морозов школьники Якутии освобождаются от занятий в школах. В Управлении образования Якутска напомнили, когда и где узнавать об актированных днях.

Активированный день объявляется по наиболее низкой температуре, которую зафиксируют специалисты метеостанций в районах Гимеина и аэропорта. Эти данные публикуются на сайте Якутского гидрометцентра в 06:00 часов.

Источник: KP.RU

Если температура наружного воздуха снижается с учетом наиболее низкой температуры к 7:00 утра, то вносятся корректировки в определении актированного дня.

С приказом Управления образования об отмене школьных уроков из-за экстремально низких температур можно ознакомиться по ссылке.

Источник: KP.RU

Согласно положению об отмене занятий по климатическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, родители имеют право не отправлять ребенка в школу, если, по их мнению, на улице слишком холодно. О таком решении обязательно нужно информировать классного руководителя. При этом требуется осуществлять контроль выполнения школьником домашних заданий, в том числе с применением дистанционных технологий.

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