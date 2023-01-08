Коммунальщики Якутска объяснили причину разлива канализации в Мархе

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МУП «Жилкомсервис» объяснило причину разлива канализации на Заводской улице в Мархе непрерывным сливом большого объема «проточки» из системы отопления, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.

Коммунальщики выехали на адрес и проверили все на месте.

«Откачка из септика, к которому подключено несколько МКД, ведется в соответствии с заложенными в тарифе нормативами и периодичностью. Как правило, в зимнее время откачивается даже больше билинга. После откачки септик снова заполняется за несколько часов. Проблема с превышением объема сточных вод и разливами из септика связаны с большим объемом слива «проточки» из системы отопления каменного дома», — пояснили на предприятии.

Отмечается, что в деревянных домах тоже сливают, чтобы поддержать циркуляцию в отоплении и не прихватило морозом канализацию — но в меньших объемах.

Проверяющие выявили, что из системы отопления круглые сутки сливается горячая вода, причем под напором. Это вызывает переполнение трубы канализации и переливы из септика в сильные морозы.

В итоге после того, как работник управляющей компании отключил «проточку», уровень воды в трубе канализации на выходе сразу же сократился вполовину.

«Труба КНС на доме вроде бы имеет утепление и спутник есть. При этом УК сливает такие объемы кипятка в канализацию, из-за чего она нагружена под завязку, а затем за несколько часов переполняется септик. Будем составлять акт в понедельник с участием руководства управляющей компании. Откачку еще усилим, хотя по тарифу мы все объемы сегодня исполняем», — подытожили в «Жилкомсервисе».

Напомним, ранее в телеграм-каналах распространились видео, снятые жителями микрорайона. На них жильцы жаловались, что сточные воды текут под их дома.

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