Прокуратура Якутска начала проверку по сообщениям о разливе канализации в Мархе

Фото: скриншот видео

Вечером в субботу, 7 января, в якутских телеграм-каналах распространились видео, снятые жителями микрорайона Марха Якутска. Жильцы жаловались на разлив сточных вод.

«У нас в микрорайоне Марха именно на Кирзаводе царит хаос. Из кранов холодного водоснабжения течет горячая вода, канализация из общего септика течет под дом, администрация метает стрелы. Никто ничего не делает. Уже руки опускаются…» — обращались они через телеграм-канал «Торбозное радио».

Сегодня, 8 января, прокуратура города начала проверку. В ходе нее будет дана оценка требованиям законодательства о надлежащем водоснабжении, действиям (бездействию) управляющей компании, иных уполномоченных органов и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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