100 лучших школьников получили стипендию на Елке главы Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

26 декабря состоялась ежегодная Ёлка главы Якутска, она прошла в Центре культуры современного искусства им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Елку посетило свыше 300 детей. Это лучшие учащиеся муниципальных школ, в том числе отличники учебы, спортсмены, активисты, победители олимпиад, научно-практических конференций и других значимых конкурсов.

Им показали театрализованное музыкальное представление «Чудеса под Новый год» с участием сказочных персонажей в исполнении артистов творческих коллективов города.

Мэр Евгений Григорьев поздравил школьников с наступающим Новым 2023-м годом.

— Сегодня вы получаете заслуженные награды – стипендии главы города. Пусть это станет стимулом и для других детей. Учитесь еще прилежней, будьте лучшими среди лучших, будьте настоящими патриотами нашей страны, — подчеркнул он.

Сто учащихся получили сертификаты на 20 тысяч рублей. Стипендия главы Якутска учреждена в 2022 году и вручается ста лучшим учащимся муниципальных школ, ребятам, проявившим особые успехи в обучении, общественной жизни или спорте.

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