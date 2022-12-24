Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 10:40

Елку главы в Якутске посетило более 700 школьников

В этом году участниками стали дети из семей мобилизованных
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

24 декабря в здании Государственного цирка состоялась традиционная Ёлка Главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В этом году участниками Ёлки стали более 700 детей из семей участников СВО из разных районов республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

— В этом году построено 14 школ, а в следующем году мы введём рекордные 19 школ, — отметил Айсен Николаев.

10 школьников, которые достигли выдающихся результатов, получили именные памятные сувениры. Кроме того, все участники получили стипендии в размере 25 тысяч рублей.

Школьникам показали театрализованное новогоднее цирковое представление.

Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Якутска Евгений Григорьев установил стипендию в 20 тысяч рублей для 100 лучших школьников (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.