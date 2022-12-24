Елку главы в Якутске посетило более 700 школьников

Фото: Андрей СОРОКИН

24 декабря в здании Государственного цирка состоялась традиционная Ёлка Главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В этом году участниками Ёлки стали более 700 детей из семей участников СВО из разных районов республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

— В этом году построено 14 школ, а в следующем году мы введём рекордные 19 школ, — отметил Айсен Николаев.

10 школьников, которые достигли выдающихся результатов, получили именные памятные сувениры. Кроме того, все участники получили стипендии в размере 25 тысяч рублей.

Школьникам показали театрализованное новогоднее цирковое представление.

Фото: Андрей СОРОКИН

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