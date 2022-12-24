В Таттинском районе открыли этнологический музейный комплекс

Фото: пресс-служба АГиП

В селе Баяга Таттинского района открылся этнологический музейный комплекс, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Работы по созданию объекта начались в 2019 году. Ранее уже открыли берестяную Могол урасу, построенную по старинным технологиям. Теперь открылся музей кузнечества саха.

Весь комплекс сделан по проекту народного мастера республики, академика Академии духовности Якутии Бориса Неустроева – Мандар Уус.

Фото: пресс-служба АГиП

Сам мастер отметил, что в музее собрана уникальная коллекция старинных орудий труда, охоты и военного дела и их копий, выполненные известными мастерами кузнечного дела Якутии, учениками Бориса Неустроева. Она насчитывает более 140 экспонатов.

Также есть десятки единиц оригиналов вооружения древних воинов, старинные предметы быта и труда, интерьера из бересты, дерева, керамики, металла, ткани и кожи. Имеются уникальные экспонаты, самому старинному - примерно 1,5 тыс лет.

Коллекция в последние годы выставлялась во многих улусах и в столице республики и вызвала большой интерес якутян. Кроме того, в музейном комплексе хранится уникальная литература, в том числе тюркско-монгольской тематики, оригиналы рисунков и картин Мандар Уус, видиотека, фонотека и фототека.

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