В Якутии выявлено 85 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 22 декабря в Якутии обнаружено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 91 случае ковида.

В Якутске зафиксировано 43 случая, в Чурапчинском, Жиганском, Хангаласском, Среднеколымском, Усть-Майском, Алданском, Кобяйском, Нерюнгринском, Оленекском, Томпонском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Усть-Янском – от 1 до 8 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 2 084 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 697 647 тестов.

Госпитализировано 10 человек, выздоровело 253 человека.

Первым компонентом привиты 705 376 человек, или 98,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 192 667 человек, или 75,7% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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