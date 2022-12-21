В Якутии выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 декабря в Якутии выявлен 91 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 54 случая, в Хангаласском районе — 8 случаев, в Среднеколымском — 7, в Чурапчинском — 5, в Нюрбинском —4, в Алданском и Верхневилюйском районах — по 3 случая, в Намском — 2, в Горном, Жиганском, Кобяйском, Нерюнгринском, Оленекском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 915 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 695 563 теста.

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