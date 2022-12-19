Якутская картина «Не хороните меня без Ивана» получила награду на кинофестивале «Евразия» в Казахстане

Фото: ЯСИА

Фильм режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» награжден специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане.

Ранее кинокартина в декабре также завоевала главный приз за лучший фильм на первом российском фестивале авторского кино «Зимний» в Москве.

«Не хороните меня без Ивана» снят при поддержке Министерства культуры России и Минкультуры Якутии. Затраты на картину составили 29 миллионов рублей, из них 20 миллионов было выделено по гранту федерального министерства, а девять из бюджета Якутии. Над фильмом работали Студия «Автор» и Кинокомпания «Сахафильм».

На большие экраны фильм выйдет 22 декабря.

О фильме:

Фильм переносит зрителя в 1910 год, в Восточную Сибирь на просторы Якутии. Степан Бересеков умер в тот вечер, когда закат окрасил всё небо в акварельно-розовый цвет. Через два дня он очнулся в гробу на собственных похоронах, отчего все решили, что он превратился в нечисть.

Только художник Иван Попов смог понять, что это был летаргический сон. Вскоре Попов отправляется в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Но он еще не знает, что это путешествие таит в себе смертельную опасность, так как Иван Попов намерен искать для своей коллекции только самые красивые предметы, а его попутчик «умирает» именно от красоты... Фильм основан на реальных событиях.

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