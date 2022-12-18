Фильм «Ку-ку» стал победителем фестиваля «Республика Кино-2022»

Фото: ЯСИА

В Якутске завершился II фестиваль короткометражных фильмов «Республика Кино», в котором изъявили желание поучаствовать около 100 авторов. После тщательного отбора из этого числа на конкурс пробились 35 работ по 6 номинациям, сообщает ЯСИА.

Лучшим фильмом фестиваля стала картина «Ку-ку» режиссера Евгения Николаева. Команде проекта вручили сертификат на 100 тысяч рублей, а также поддержку «Сахафильма» в продвижении на международных фестивалях.

Остальные призеры также получили денежные сертификаты. Лучшим режиссёром признан Аполлон Степанов из Жиганского района, представивший фильм «Кыра Киhи» («Маленький человек»). Среди документалистов победу одержал Александр Красновский с фильмом «Удельный» о том, как живется человеку рожденному в СССР в современном обществе.

Первое место в номинации «Лучшая анимация» завоевал мультфильм «Арай биирдэ» («Хотя бы один раз») школьника из Якутска Дамира Сусликова. Это уже не первая награда семейной студии «Дамир аниматор» в 2021 году он стал обладателем гран-при VIII открытого мультипликационного фестиваля «Чудеса Кино».

Автором лучшего музыкального видео стал Дорхоон-Дохсун Ворогушин с роликом «Khotugu Khomugun — Mokinqa Omolgon». В направлении социальных роликов видео жюри наградило Василия Николаева с видео «Как долго я спал».

Свой специальный приз жюри вручило Василию Слепцову из Якутска за 14-минутную киноленту «Маринад». Сообщество кинооператоров Якутии наградило Андрея Егорова, высоко оценив его работу в картине «Ку-ку».

Правительство Якутии выделило приз за социальный ролик в формате reels. В этой номинации были отмечены Алексей Николаев с видео «Бакалдын – северный праздник встречи солнца» и Владислав Куличкин с видео «Вот моя деревня, вот мой родной дом».

По мнению директора кинокомпании «Сахафильм» Сарданы Саввиной, фестиваль успешно справился со своей основной задачей – поиском талантов в области кино. Она выразила пожелание, чтобы в следующем году «Республика кино» привлекла еще больше участников.

Фото: ЯСИА

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