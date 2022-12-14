В Якутске стартовал фестиваль короткометражек «Республика кино»

Фото: "Сахафильм"

В Якутске сегодня начался фестиваль короткометражных фильмов «Республика кино». Его проводят в кинотеатре «Лена» – в этом году из сотни заявок для участия отобрали 35 картин в пяти разных жанрах.

Участники будут соревноваться за звания «лучшего фильма» и «лучшего режиссера». Также отдельные призы будут по номинациям: игровое кино, документальное кино, анимация, а также социальное и музыкальное видео в формате reels.

«Мы организовали этот фестиваль в поисках новых имен. Мы делаем акцент на свои внутренние фильмы, чтобы найти новые имена, помочь начинающим, подтолкнуть уже работающих, – отметила директор «Сахафильма» Сардана Саввина.

К слову, в этом году на конкурсе впервые представят не только якутское, но и монгольское кино, картины с Алтая и работы студентов Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

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