Мэр Якутска отказался от мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии»

Фото: Андрей Сорокин

Администрация Якутска решила не участвовать в Республиканском фестивале «Зима начинается с Якутии». Об этом мэр Евгений Григорьев написал в своем телеграм-канале. «КП – Якутия» уточнила, об отмене какого события идет речь.

Ранее министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии объявляло, что впервые за два года фестиваль состоится в очном формате.

– Мы отказались от проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Деньги будут направлены на приобретение новогодних подарков для детей участников СВО, – сообщил Евгений Григорьев.

Он добавил, что запрет не распространяется на новогодние елки, детские утренники.

В пресс-службе мэрии пояснили, что речь идет о конкурсе строганины, который проводился силами администрации.

– Зажжение елки, конечно же, будет. У детей праздник никто не украдет, – отметила руководитель пресс-службы Любовь Сыроватская.

В пресс-службе Минпреда Якутии, ответственном за фестиваль, подтвердили, что конкурс строганины отменен.

Остальные мероприятия в Якутске пройдут согласно программе. В их числе выступление в Сахацирке, первенство по фигурному катанию, кинопоказы и фестиваль «Вкус Якутии», который проводит Ассоциация гостеприимства республики.

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