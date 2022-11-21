В Якутии 90% семей участников СВО получили единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

На сегодня около 90 процентов членов семей военнослужащих — мобилизованных и добровольцев-контрактников — получили единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, сообщила в ходе брифинга 21 ноября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

«Остались те выплаты, по которым часть сведений не подтверждена», — пояснила Ольга Балабкина. Кроме того, по словам зампреда, идет работа по сбору сведений о назначении выплаты самим военнослужащим, по которым не поступили заявления от членов семей и близких родственников.

Вице-премьер отметила, что за прошедшую неделю сократилось количество обращений граждан на горячую линию «122» по вопросам, связанным с мерами социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Ольга Балабкина рассказала о нововведениях в области поддержки военнослужащих. Так, власти Якутии готовы оказывать помощь для проезда родственников до военного госпиталя в размере двух величин прожиточного минимума. Это составляет от 41 до 49 тысяч рублей.

Также глава Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству включить в категорию получателей специальной социальной стипендии братьев и сестер военнослужащих, являющихся сиротами.

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