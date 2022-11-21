Глава Якутии установил единовременные выплаты для раненых участников СВО и близких родственников погибших бойцов

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В Якутии установлены единовременные выплаты для участников СВО, получивших ранения, а также для близких родственников погибших бойцов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Так, бойцам в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) выплатят 500 тысяч рублей. Если увечье тяжелое, то выплата составит 750 тысяч рублей.

Также власти Якутии готовы оказывать помощь для проезда родственников до военного госпиталя в размере двух величин прожиточного минимума, что составляет от 41 до 49 тысяч рублей.

Близким родственникам погибших бойцов выплатят один миллион рублей в равных долях.

Напомним, что в Якутии уже действуют такие меры поддержки семьям военнослужащих, как единовременная региональная выплата в размере 200 тысяч рублей, освобождение от оплаты детского сада, обеспечение бесплатным питанием в общеобразовательных организациях детей военнослужащих — учащихся 5-11 классов, предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. Абитуриенты — дети военнослужащих — имеют приоритетное право на целевое обучение в вузах и ссузах, а студенты получают повышенную стипендию на период службы родителя.

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