В Якутске пресекли проведение флешмоба в поддержку Михаила Артемьева

Фото: SakhaLife

20 ноября в парке культуры Якутска сторонники Михаила Артемьева собирались провести флешмоб в поддержку своего кандидата, сообщает «Sakhaday».

Напомним, ранее ТИК Амгинского района отказала в регистрации кандидата самовыдвиженца Михаила Артемьева. По мнению избирательной комиссии, глава села Амга представил недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом на должность главы Амгинского района.

Однако, проведение флешмоба было пресечено сотрудниками правоохранительных органов. В парк приехало множество полицейских, а проез был заблокирован машинами ГАИ.

По данным издания, в итоге флешмоб не состоялся, часть собравшихся уехало, а другие ушли в глубь парка. Полиция не стала никого задерживать.

Фото: SakhaLife

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