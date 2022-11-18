В Амгинском районе Якутии завершилась регистрация кандидатов на должность главы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амгинском районе завершилась регистрация кандидатов на должность главы, сообщает районный ТИК.

Всего зарегистрировано четыре кандидата. Это 34-летний Степан Кузьмин, 28-летний Артем Тюньков, 43-летний Игорь Колесов и 43-летний Алексей Миронов.

Предыдущий глава Амгинского района Николай Архипов скоропостижно скончался в августе этого года в возрасте 53 лет. Сейчас его обязанности исполняет Степан Кузьмин.

Степан Кузьмин на выборы выдвинут от партии «Единая Россия», имеет высшее профессиональное образование, работает первым заместителем главы района, сейчас исполняет его обязанности.

Артем Тюньков выдвигается от ЛДПР, имеет среднее профессиональное образование, временно не работает.

Игорь Колесов выдвинут партией «Родина», имеет среднее профессиональное образование, также временно не работает.

Алексея Миронова выдвинула партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», кандидат имеет среднее специальное образование, работает специалистом в ООО «Арчын».

Еще два кандидата не прошли регистрацию. Алексей Карамзин снял свою кандидатуру и не будет участвовать на выборах,

Также было отказано в регистрации кандидата Михаила Артемьева. Глава села Амга представил недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом на должность главы Амгинского района.

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