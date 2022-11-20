Юные фехтовальщики вернулись в Якутск из Хабаровска, где они три дня ожидали вылета

Фото: yakutia.aero

Детская сборная по фехтованию вернулась из Хабаровска. Как узнала «КП – Якутии», самолет с юными спортсменами прилетел в Якутск в ночью на 20 ноября.

В столице Хабаровская края 12 якутских фехтовальщиков принимали участие в соревнованиях, у них были авиабилеты на 17 ноября. Но из-за неисправности самолета, их рейс был перенесен несколько раз. Как рассказала тренер команды Ефросиния Вензель, третий день они не могут вылететь в Якутск.

Компания «Якутия» предоставила пассажирам отель и горячее питание. Вместо неисправного самолета этот на этот рейс был направлен резервный борт.

Согласно онлайн-таблу на сайте авиакомпании, борт с фехтовальщиками вылетел ночью 00:32 из аэропорта столицы Хабаровского края. В воздушной гавани Якутска «Боинг» приземлился в 01:33 часов.

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