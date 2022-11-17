Аэропорт Якутска, несмотря на сильный туман, работает в штатном режиме

Фото: аэропорт Якутска
17 ноября в аэропорту «Якутск» температура воздуха составляет 39 градусов ниже нуля, сильный туман, метеорологическая видимость составляет 900 метров, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что аэропорт работает по фактической погоде, расписание рейсов может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.
Но видимость пока позволяет самолетам выполнять полеты из аэропорта и совершать посадку.
На 9:30 утра все рейсы выполнены в соответствии с расписанием полетов, в том числе по центральным направлениям.
Есть небольшие задержки рейсов. Например, прибытие рейса СУ 1770 авиакомпании «Аэрофлот» от 16 ноября, ранее перенаправленного в аэропорт Нерюнгри (Чульман), предварительно ожидается в 11:30.
Сегодняшний рейс «Аэрофлота», вылетевший из Шереметьево с задержкой, ожидается в Якутске в 13:25.
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