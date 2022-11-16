Из-за тумана в аэропорту Якутска задерживаются рейсы в Москву

Фото: Иван Семенов / NewsYkt

Из-за ухудшения видимости на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Якутска задерживаются вылеты самолетов в Москву, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Так, рейс №473 авиакомпании «Якутия» назначили на 17:30. А рейс авиакомпании «Аэрофлот» перенесли на 09:30 утра четверга, 17 ноября.

Отмечается, что пассажиров оповещают через СМС-рассылки, также согласно федеральным авиационным правилам им предоставляют питание и проживание в гостинице.

Ранее из-за тумана самолеты, следовавшие в Якутск из Москвы и Санкт-Петербурга, совершили вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри до улучшения погодных условий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.